Expo 2030 | Rocca all’Onu promuove la candidatura di Roma

(Di venerdì 22 settembre 2023) New York – In occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, cui partecipano ogni anno delegazioni governative e ministeriali dei 193 Paesi membri dell’ONU, il presidente della Regione Lazio, Francesco, ha avuto numerosi incontri bilaterali con esponenti di Governi di Paesi dell’Africa, dell’Europa, dell’Asia e del Sudamerica. All’ordine del giorno, ladi, ma anche le numerose opportunità di rafforzamento delle relazioni bilaterali con la Regione Lazio nei settori culturale, umanitario, di cooperazione economica, accademica e della salute globale, attraverso un percorso costruito attorno ai valori condivisi espressi dalladella Capitale. I colloqui, improntati alla massima cordialità e ai sentimenti di amicizia e di ...

“A margine dell’Assemblea Generale ONU a New York abbiamo fatto tantissimi incontri per Expo in vari formati. C’era anche il presidente Rocca, il ...

Uno spot per la Città Eterna, candidata a ospitare l', e un volano per il turismo. Giovedì 28, alle ore 16:00 nel Ryder Cup Village del Marco Simone Golf & Country Club, si terrà invece la ...... è stato ribadito l'impegno a sostenere anche a livello parlamentare la candidatura di Roma per; altro tema sul quale i due gruppi di amicizia parlamentare si sono impegnati a lavorare ...

Expo 2030, Rocca: "Il Sistema Italia offre al mondo una vetrina" RaiNews

Expo 2030: Gualtieri, 'a New York attenzione a candidatura Roma' Agenzia ANSA

In occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, cui partecipano ogni anno delegazioni governative e ministeriali dei 193 Paesi membri dell'Onu, il presidente Francesco Rocca, ha a ...Il Presidente: ‘Il sistema Italia offre al mondo intero una vetrina dove affrontare, insieme, le sfide globali che ci attendono’ Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. In oc ...