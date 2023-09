Ex Man United | De Gea è ancora svincolato | il punto sul futuro

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Le probabilità del nuovo allenatore del Manchester United sono buone, con l’ allenatore in carica Erik ten ...

Il sabato di Premier League si chiude con un non frequente match serale, per le abitudini inglesi, tra Burnley e Manchester United a Turf Moor. Dopo ...

... Searching for Sugar, Winter on Fire ) ottengono un accesso a David Beckham, a sua moglie, alla ... in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera professionistica nel calcio con il Manchester, ...

Man United, Solskjaer svela i retroscena di mercato: 'Volevamo Haaland, Kane e Bellingham' Calciomercato.com

Manchester United, Ten Hag gelido su Sancho: “Via a gennaio Dipenderà da lui” ItaSportPress

André Onana, portiere del Manchester United, ha chiesto di parlare al termine della rocambolesca sfida persa ieri per 4-3 dai suoi contro il Bayern Monaco. Ecco quanto raccolto da Fabrizio Romano: “È ...Esordio di Champions League da sogno per il club tedesco che vince all'Allianz Arena contro la squadra di ten Hag. Continua il periodo no di Onana, protagonista di un altro grave errore in porta ...