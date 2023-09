Ex Jabil | lavoratori senza stipendio e disoccupati si mobilitano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue nel Casertano la mobilitazione di lavoratrici edelle aziende Softlab e Orefice; i primi – oltre 200 gli addetti Softlab – sono, i secondi – sono 23 – licenziati elavoro, ma in ogni caso tutti ex dipendenti della multinazionaledi Marcianise (Caserta), usciti dal suo organico e passati nelle due aziende, attraverso incentivi dati tanto al lavoratore che alle due società. L’obiettivo era salvare idal licenziamento mediante una concreta reindustrializzazione, che però non è mai decollata: da un lato la maggiorparte degli ex, una volta in Softlab, ha fatto cassa integrazione, come la faceva già nella multinazionale,essere impegnata in progetti produttivi; ...