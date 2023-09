EverythingShower | cos’è la doccia tutto-in-uno in 25 step

Leggi su amica

(Di venerdì 22 settembre 2023) GUARDA LE FOTO I migliori detergenti corpo da usare sotto laLaoggi non è più solo sinonimo di igiene personale e relax. Si è trasformata in un vero e proprio rituale skincare, bodycare e haircare di 25suddivisi in tre momenti: prima, durante e dopo. Il trend arriva – come sempre di questi tempi – da Tik Tok dove l’hashtag #EverithingShower ha totalizzato oltre 360 milioni di visualizzazioni. Si parte dal trattamento pre-shampoo e si arriva all’idratazione corpo passando per la maschera viso, lo scrub labbra e l’epilazione se serve. Pare che la Gen Z ne sia stata travolta. Tant’è che anche l’idolo dei giovanissimi, Elettra Lamborghini, per la sua collaborazione con il marchio Aquolina ha pensato a ...