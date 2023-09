Evacuazione degli armeni dal Karabakh | muoiono peacekeeper russi | ma gli armeni contestano a Mosca di non fare abbastanza

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sembra si stia avviando a una conclusione definitiva la vicenda dell’exclave armena dell’Artsakh nel territorio dell’Azerbaigian. Proprio in questo momento sta avvenendo l’della popolazione armena, sotto la supervisione delle forze russe per il mantenimento della pace. Nel frattempo si svolgono anche delle trattative fra le autorità di Baku e quelle del Nagornomorti durante l’Almeno sei soldatidella “forza di mantenimento della pace” hanno perso la vita nel corso delle operazioni die altri sono rimasti feriti. Un gruppo armato ha fatto fuoco sul loro veicolo mentre erano di ritorno alla base di Stepanakert per continuare ad aiutare a portar fuori dall’exclave dell’Artsakh sia la popolazione ...

Più di 1.000 autobus hanno iniziato ad evacuare gli scout riunitisi in Corea del Sud in occasione dell'evento "Jamboree", a causa del possibile ...

... e un uomo, deceduto a Trappeto, durante l'di alcuni edifici. "Già in passato il nostro ... "Ormai il fenomenoincendi è diventato insopportabile - ha detto - . Occorre organizzare una ...200 morti in Nagorno - Karabakh secondo la Caritas, e continue manifestazioni di violenza da parte delle truppe azere, ma per il primo ministro armeno "non è necessaria l'armeni" . ...

Fiamme in viale delle Scienze, gli studenti annunciano l’evacuazione ma l’università smentisce BlogSicilia.it

Sicilia, è ancora emergenza incendi. A Palermo gente sui tetti, evacuato campus università Sky Tg24

A causa degli incendi che il 22 settembre sono esplosi nel Palermitano, è morta una donna di 42 anni, Maria David. La donna, con il padre e il fratello, era andata a liberare dei cavalli dalla stalla ...Il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV a Fanpage.it: “Registriamo un aumento nel numero di terremoti ma non ci sono segnali di risalita di magma dalle profondità. Il solo sentore farebbe ...