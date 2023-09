Evacuazione degli armeni dal Karabakh | muoiono peacekeeper russi | ma gli armeni contestano a Mosca di non fare abbastanza

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sembra si stia avviando a una conclusione definitiva la vicenda dell’exclave armena dell’Artsakh nel territorio dell’Azerbaigian. Proprio in questo momento sta avvenendo l’della popolazione armena, sotto la supervisione delle forze russe per il mantenimento della pace. Nel frattempo si svolgono anche delle trattative fra le autorità di Baku e quelle del Nagornomorti durante l’Almeno sei soldatidella “forza di mantenimento della pace” hanno perso la vita nel corso delle operazioni die altri sono rimasti feriti. Un gruppo armato ha fatto fuoco sul loro veicolo mentre erano di ritorno alla base di Stepanakert per continuare ad aiutare a portar fuori dall’exclave dell’Artsakh sia la popolazione ...