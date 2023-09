Europa League | Sheriff-Roma 1-2 | decide Lukaku

(Di venerdì 22 settembre 2023) (Adnkronos) – Buona la prima per lain2023-2024. I giallorossi si impongono 2-1 sul campo delloTiraspol, nella prima gara del gruppo G, grazie a un autogol su tiro di Paredes nel primo tempo e alla rete dinella ripresa chela gara dopo il momentaneo pareggio dei moldavi con Tovar. Il tecnico dellaJosè Mourinho (squalificato, al suo posto in panchina c’era Foti) per la prima didella stagione sceglie Aouar e Renato Sanches come mezzali dal primo minuto, ed El Shaarawy in coppia conin avanti. Llorente confermato in difesa vista la assenza di Smalling. Dall’altra parte l’italiano Roberto Bordin schiera il tridente Ankeye, Talal, MBekeli, a ...

Gol di De Ketelaere ed Ederson Successo all’esordio in Europa League per l’Atalanta, che batte 2-0 il Rakow Czestochowa nella prima giornata del ...

(Adnkronos) – Successo all’esordio in Europa League per l’Atalanta, che batte 2-0 il Rakow Czestochowa nella prima giornata del gruppo D della ...

Non solo Sheriff - Roma: tutte le reti segnate nelle altre gare delle 18.45 della prima giornata dei gironi di...Gli highlights della vittoria per 3 - 2 dell'Aek Atene di Matias Almeyda sul campo del Brighton di De Zerbi nella prima giornata dei gironi di: per gli inglesi doppietta di Joao Pedro, per i greci Sidibé, Gacinovic e ...

Lukaku segna ancora e la Roma vince al debutto europeo. Sheriff ko La Gazzetta dello Sport

Europa League, Sheriff-Roma 1-2: Lukaku è già trascinatore giallorosso - Sportmediaset Sport Mediaset

La UEFA Europa League, nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, è ufficialmente iniziata con il primo turno della fase a gironi ...L’Atalanta vince 2-0 contro il Rakow in Europa League, grazie anche alla rete di De Ketelaere. Buona la prima per gli orobici VITTORIA - Al Gewiss Stadium va in scena… Leggi ...