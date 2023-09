Europa League | la gol collection delle gare delle 18 45

Esordio amaro per Roberto De Zerbi ed il suo Brighton in Europa League : gli inglesi perdono per 3 - 2 in casa con l'Aek Atene, allenato dall'ex Lazio ...

AGI - La Roma bagna con una vittoria per 2-1 il suo esordio in Europa League a Tiraspol , in Transnistria. Contro lo Sheriff i giallorossi sono ...

Gol di De Ketelaere ed Ederson Successo all’esordio in Europa League per l’Atalanta, che batte 2-0 il Rakow Czestochowa nella prima giornata del ...

Non solo Sheriff - Roma: tutte le reti segnate nelle altre gare delle 18.45 della prima giornata dei gironi di...Gli highlights della vittoria per 3 - 2 dell'Aek Atene di Matias Almeyda sul campo del Brighton di De Zerbi nella prima giornata dei gironi di: per gli inglesi doppietta di Joao Pedro, per i greci Sidibé, Gacinovic e ...

La Roma si aggrappa a Lukaku: Sheriff battuto 2-1 Sky Sport

Lukaku segna ancora e la Roma vince al debutto europeo. Sheriff ko La Gazzetta dello Sport

“Kvarasveglia! Napoli aspetta”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sei mesi senza gol. Disagio tattico e cambi, niente feeling con Garcia: Khvicha non sorride più". Al ...Il programma TERZO TEMPO TUTTI I GOL DI EUROPA E CONFERENCE LEAGUE in onda su TV8 il 2023-09-21 non é più disponibile ...