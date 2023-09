Estoril Praia vs Vizela – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 22 settembre 2023)cercheranno entrambe di ottenere la seconda vittoria stagionale in campionato quando si affronteranno sabato 23 all’Estadio Antonio Coimbra da Mota. I padroni di casa, che hanno tre punti all’attivo, si trovano attualmente nella zona retrocessione della Primeira Liga, mentre ilha un punto in più al 14° posto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver perso per 4-3 all’esordio in campionato, l’ha risposto positivamente con una vittoria per 2-0 contro l’Arouca nella prima partita casalinga ...