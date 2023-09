Esplorate la "Torre sul Fiume Giallo"; una popolare meta turistica alla foce del Fiume Giallo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) BINZHOU, Cina, 22 settembre 2023 /PRNewswire/L'Ufficio stampa del Governo municipale di Binzhou ha annunciato che, il 20 settembre, il team del "Viaggio mediatico lungo la Via della seta e il" ha visitato lasula Binzhou, nella provincia di Shandong. Laè ubicata nella pittoresca area panoramica con vedute del lago di Puhu a Binzhou. L'edificio eretto in stileè un sito di interesse turistico che ospita una mostra dedicatacultura dele una sala espositiva in cui si possono ammirare e acquistare dipinti e opere calligrafiche. Questa opera architettonica ...