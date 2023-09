“Esce con lui di nascosto” Antonella Fiordelisi e il bellissimo della tv insieme | beccati così

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)potrebbe aver trovato un nuovo fidanzato. O almeno di questo ne sono convinti molti suoi follower, che sono riusciti a scoprire qualcosa di parecchio interessante. Lei è stata paparazzata mentre era a cena con un volto nototv e a quanto pare stanno cercando di vedersi in totale segreto, ma non ce l’hanno fatta del tutto. Ora la notizia è diventata di dominio pubblico e quindi chissà se non saranno costretti ad uscire a galla. E pensare che solo alcuni giorni fa susi era detto altro. Ovvero che il nuovo fidanzato dell’ex di Edoardo Donnamaria fosse un calciatore di Serie A, ma ora questa ipotesi sarebbe smentita. Secondo Alessandro Rosica “la frequentazione con il calciatore è seria e con Graffagnini sono soltanto amici. Mi sono arrivati mille ...