Ermete Formazione | tutto pronto per l' inaugurazione dell' università canavesana digitale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Avrà luogo venerdì 22 settembre, alle 17, presso la sede di Confindustria Canavese, in Corso Costantino Nigra, 2, a Ivrea (To), l'ufficiale di: il polo didattico canavesanodigitali del Gruppo Multiversity, composto da Unipegaso, Unimercatorum, San Raffaele di Roma, Aulab, Gruppo Sole 24oree Certificazione Eipass di Informatica. Per registrarsi cliccare qui.è un nuovo polo di orientamento del Gruppo Multiversity, a cui fanno riferimento ledigitali Pegaso, Mercatorum, San Raffaele di Roma; la coading factory Aulab; la scuola di eccellenza nell'Executive Education Sole 24ore; e un ente di certificazione Certipass. ...