Empoli-Inter | Inzaghi cambia sulla fascia destra? La possibile novità

Empoli-Inter - Inzaghi punta su tre nuovi! Previsione staffetta ? Sky Inzaghi valuta l’undici da schierare in vista di Empoli-Inter. Tre volti nuovi verso la conferma, mentre a centrocampo pronta una ...

Calhanoglu recuperato per Empoli-Inter! Due buone notizie ? Sky Calhanoglu oggi si è allenato nuovamente con il gruppo e dunque è recuperato per la sfida tra Empoli e Inter. Ma le buone notizie sono due ULTIME ? ...

Inter : Calhanoglu in gruppo - recuperato per Empoli Buone notizie per l'Inter, che recupera Hakan Calhanoglu. Oggi il centrocampista turco si è regolarmente allenato in gruppo ad Appiano...

Empoli-Inter - due verso la conferma anche in Serie A : i nomi ? Sky Empoli-Inter sarà il match da affrontare per i nerazzurri alla 5^ giornata di Serie A. Per l’occasione si va verso la conferma di due nomi anche in ...

Empoli-Inter - Inzaghi ha scelto quale sarà la coppia in attacco ? Sky Empoli-Inter andrà in scena domenica alle ore 12:30: i nerazzurri andranno in trasferta e, per l’occasione, Simone Inzaghi avrebbe anche già scelto ...