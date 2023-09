Empoli-Inter | due verso la conferma anche in Serie A | i nomi ? Sky

(Di venerdì 22 settembre 2023)sarà il match da affrontare per i nerazzurri alla 5^ giornata diA. Per l’occasione si valadi dueinA dopo la Champions League. Ecco di chi si tratta.? Secondo Sky Sport, l’contro l’in trasferta potrebbe rire duedopo la Champions League. Si tratta di Benjamin Pavard che ha fatto bene contro la Real Sociedad e che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. E di Kristjan Asllani, sulla mediana, al posto ancora una volta di Hakan Calhanoglu, che sta procedendo con il recupero.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto ...

Calhanoglu è imprescindibile nel centrocampo dell’Inter e l’assenza in Champions League ha evidenziato questo fattore. Le ultime in vista di ...

Secondo i bookmakers Paolo Zanetti era abbondantemente il più papabile candidato a rappresentare il primo allenatore esonerato in serie A ancora ...

Empoli-Inter si giocherà domenica alle ore 12:30 e, per la 5ª di Serie A, Simone Inzaghi sta pensando ala formazione da schierare titolare. fuori ...

Frattesi festeggia oggi il compleanno , il primo da giocatore dell’Inter, e Inzaghi potrebbe fargli un regalo in vista dell’Empoli: la possibile ...

Pavard può avere un’altra chance da titolare anche in Empoli-Inter , ma ciò non esclude rebbe la presenza di Darmian in campo. ecco l’incastro che ...

Empoli-Inter andrà in scena domenica alle ore 12:30: i nerazzurri andranno in trasferta e, per l’occasione, Simone Inzaghi avrebbe anche già scelto ...

Allegri vuole tenere il passo dell', in fuga a punteggio pieno e impegnata domenica a, e per questo il successo è obbligatorio. Il netto successo contro la Lazio (3 - 1 finale) fa della ...I bianconeri, reduci dalle vittorie cone Lazio , cercano la terza vittoria consecutiva per provare ad agganciare il primato della classifica , attualmente occupato dall'. Il Sassuolo ...

Davide Frattesi potrebbe debuttare dal primo minuto in campionato con la maglia dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, infatti l'ex centrocampista del Sassuolo contro ...In particolare, per quanto riguarda l’attacco dell’Inter, i tifosi nerazzurri hanno potuto rifarsi ... che hanno aiutato i nerazzurri a trovare il gol del pari. Contro l’Empoli può essere che Inzaghi ...