Empoli-Inter domenica 24 settembre 2023 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Caputo out | Pavard titolare

(Di venerdì 22 settembre 2023) Secondo i bookmakers Paolo Zanetti era abbondantemente il più papabile candidato a rappresentare il primo allenatore esonerato in serie A ancora prima della disfatta contro la Roma e il 7-0 rimediato all'Olimpico contro i giallorossi, quarta sconfitta consecutiva senza segnare e solitario ultimo posto in classifica, ha costretto la dirigenza a una mossa quasi inevitabile

Empoli-Inter è la sfida in programma alle ore 12.30 allo stadio Castellani, valevole per la quinta giornata di campionato. Inzaghi rispetto alla ...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

Empoli-Inter in campo tra poco per la partita della 5ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 12:30 presso lo ...

match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24, si gioca allo stadio Castellani dalle ore 12:30. L'Inter ha vinto 14 delle ultime 16 partite contro l'Empoli in Serie A. Lunch match della quinta giornata di Serie A, Empoli-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it. Reduce dal mezzo passo falso in Champions League contro la Real Sociedad, l'Inter scende in campo alle 12.30 per provare a rimanere a

Empoli-Inter, le formazioni ufficiali: out Caputo. Esordio dal 1' per Frattesi TUTTO mercato WEB

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi. Manca sempre meno alla sfida del Castellani, che vedrà protagonisti Empoli e Inter. Dopo il pareggio in Spagna i nerazzurri vogliono 3 punti per staccare la Juventus e ottenere più vittorie possibili