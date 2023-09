Elodie nuda su Instagram lancia il nuovo singolo A fari spenti VIDEO

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 22 settembre 2023)con una foto in cui apparesuoggi A, ilscritto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione. Dopo diverse hit da club, con ilprosegue la sperimentazione nel mondo del dance pop. La cantante, dopo il successo dello show sold out al Mediolanum Forum di Milano, è pronta a tornerà live in...