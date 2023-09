Elodie completamente nuda Foto da censura | la reazione di Andrea Delogu | Guarda

(Di venerdì 22 settembre 2023), per sponsorizzare l'uscita del suo nuovo singolo a "A Fari Spenti", ha condiviso sul suo profilo Instagram unain cui è, con i lunghi capelli a effetto bagnato a coprirle il seno, la mano che nasconde ciò che non si deve vedere. Lo sguardo, con il colore degli occhi di un insolito azzurro intenso, è serio. "A Fari Spenti - Fuori ovunque", ha scritto la cantante a corredo della. Ovviamente il popolo social e i fan disono letteralemente impazziti. Il post ha fatto il pieno di cuoricini e commenti. Tra questi anche quello della speaker di Radio 2,che ha scritto: "Elodea". E ancora un'altra conduttrice radiofonica, Lucilla Agosti, ha aggiunto: "Bellissima. Elegante. Una pantera di ...

Un'altra mossa azzeccata , per. La bella cantante ex Amici , per pubblicizzare l'uscita del suo nuovo singolo, "A Fari ... Una foto in cui apparenuda , coperta soltanto da lunghi ...nuda sui social per il lancio del suo ultimo singolo 'A fari spenti', uscito alla mezzanotte del 22 settembre 2023. Negli scatti pubblicati su Instagram, la cantante 33enne Di ...

Elodie completamente nuda per il lancio del nuovo singolo... e la Rete va in tilt TGCOM

Elodie completamente nuda (e con gli occhi azzurri) per il lancio di A Fari Spenti: fan impazziti per la foto ilmessaggero.it

Venerdì 22 settembre 2023, Elodie ha sorpreso il web con il lancio del suo nuovo singolo "A Fari Spenti", accompagnato da alcuni scatti che sono diventati subito virali. La cantante ha posato ...Ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione di tutti è stata la scelta audace di Elodie di posare completamente nuda per promuovere il brano. Con uno scatto mozzafiato con sfondo bianco e pulito, la ...