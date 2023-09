Elezioni | la sfida è a tre Il tenente colonnello GdF correrà insieme ai civici

(Di venerdì 22 settembre 2023) Per la candidatura a sindaco ecco il nome di Franco Arena in congedo da tre anni dalla Finanza: da Lucca alla città termale dove vive da ...

Lunedì il tycoon è stato incriminato per la quarta volta: tredici capi d'accusa per i tentativi di sovvertire il voto in Georgia nel 2020

Adriano Galliani pronto a scendere nuovamente in campo in politica. L’amministratore delegato del Monza ha presentato tutta la documentazione ...

Per la candidatura a sindaco ecco il nome di Franco Arena in congedo da tre anni dalla Finanza: da Lucca alla città termale dove vive da ...... convinti che la sua candidatura sia la più forte e la più unitaria per guidare lacontro il malgoverno di Marsilio e vincere le prossimeregionali'. Il commento del Movimento 5 Stelle ...

Elezioni, la sfida è a tre. Il tenente colonnello GdF correrà insieme ai ... LA NAZIONE

Elezioni suppletive di Monza: sfida fra Galliani e Cappato per il seggio vacante di Berlusconi in ... Il Sole 24 ORE

Franco Arena, tenente colonnello della guardia di finanza in quiescenza, è il leader di un gruppo civico intenzionato a correre alle elezioni amministrative in programma nella primavera del 2024. A ...I partiti sono già in campagna elettorale, occhi puntanti sulle elezioni europee, un impegno che metterà alla prova in Sicilia la tenuta di alcuni partiti, sarà soprattutto un test per il partito di ...