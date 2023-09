EA Sports FC 24 Come Accedere Al Mercato Da Web App e Companion App

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 22 settembre 2023) Electronic Arts, tramite il proprio sito ufficiale, ha divulgato alcune linee guida sull’areadella nuova Web App e della nuovaApp della popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EAFC 24. Per mantenere EAFC Ultimate Team un’esperienza sicura per tutti i giocatori, gioca secondo le regole di EAS FC per sbloccare il. Sappiamo che l’accesso alè importante per te. Ecco cosa devi sapere per sbloccare l’accesso. Se non hai automaticamente accesso alnella Web App o nellaApp, dovrai ottenerlo all’interno del gioco. Quanto tempo ci vuole per ottenere l’accesso? Il tempo necessario per sbloccare ilsi basa su una serie di fattori ...