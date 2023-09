E' morto Napolitano | primo presidente della Repubblica con due mandati

(Di venerdì 22 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – IlemeritoGiorgiopresso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo, a Roma. Aveva compiuto 98 anni lo scorso 29 giugno. E' stato l'undicesimoitaliana, dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015 ed è stato anche ilcapo dello Stato nella storiana a essere eletto per un secondo mandato nel 2013. Sposato con Clio Bittoni, lascia due figli: Giovanni e Giulio. Giorgioè nato a Napoli il 29 giugno 1925 da Giovanni, avvocato, poeta e saggista e Carolina Bobbio, figlia di nobili napoletani di origine piemontese. Nel 1945 aderisce al Partito Comunista Italiano, di cui è segretario federale a ...

