È morto Giorgio Napolitano | l’ex presidente della Repubblica aveva 98 anni

... è stato il primo Capo dello Stato a essere eletto per un secondo mandato Èl'ex presidente della RepubblicaNapolitano. Aveva 98 anni. Ex presidente della Camera e ministro dell'...Non è stato il primo ad estendere al massimo i poteri previsti dalla Costituzione per il Capo dello Stato, ma nessuno lo fece comeNapolitano. E questo impegno lo ha reso il Presidente di ...

È morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito aveva 98 anni Corriere della Sera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente emerito Giorgio Napolita- no si è spento all'età di 98 anni. Da tempo era in una clinica romana. Napolitano,è stato l'11°Presidente del- la Repubblica -dal maggio ...Napolitano era stato poi trasferito in reparto a cinque giorni dall'intervento chirurgico all'aorta superiore: «Il decorso post operatorio procede regolarmente in relazione alla complessità ...