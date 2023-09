È morto Giorgio Napolitano | l’ex presidente della Repubblica aveva 98 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) È98. Nato a Napoli nel 1925, si è spento venerdì 22 settembre intorno alle 19:45 a Roma, presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo. Le sue condizioni, già critiche, si erano aggravate negli ultimi giorni. Esponente del partito Comunista, segnatamentecorrente “migliorista”, era stato eletto in Parlamento per la prima volta nel 1953: resterà deputato fino al 1996, con l’eccezioneIV legislatura. Presente nel comitato centrale del Pci dal 1956, l’anno dell’invasione dell’Ungheria:giustificherà l’invio dei carri armati sovietici. In seguito fudei deputati ...