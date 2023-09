E' morto Giorgio Napolitano | il primo presidente della Repubblica eletto due volte

(Di venerdì 22 settembre 2023) E' stato l’uomo delle riforme a tutti i costi , napoletano di gran classe, elegante e "pignolo", come egli stesso si è definito.alle 19.45 di oggi, è stato ilnella storiaad esseredue: rial Quirinale nel 2013 dopo la prima volta del 2006. Attento ad ogni dettaglio, lavoratore instancabile, profondo conoscitorevita...

È morto Giorgio Napolitano , l’ex Presidente della Repubblica aveva 98 anni . aveva ricoperto l’incarico di Presidente per due mandati Da diversi ...

Napolitano, addio all'ex Capo dello Stato ÈNapolitano , presidente emerito della Repubblica. 98 anni compiuti il 29 giugno scorso, l'ex Capo dello Stato presenta da tempo ...Napolitano: l'ex presidente della Repubblica era ricoverato da mesi in una clinica privata romana. Primo presidente della Repubblica a essere eletto per un secondo mandato (accadde nel ...

Giorgio Napolitano, morto l'ex presidente della Repubblica la Repubblica

È morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito aveva 98 anni Corriere della Sera

Oggi, alle 19.45, il presidente emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma.Napoli in lutto per la morte dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Nato a Napoli nel 1925, Napolitano aveva compiuto 98 anni il 29 giugno scorso, ed era molto legato alla sua città ...