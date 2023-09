È morto Giorgio Napolitano | il presidente emerito della Repubblica aveva 98 anni

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) Èoggi 22 settembre all’età di 98il, a lungo dirigente del Pci, poi europarlamentare,Camera, ministro e infine capo dello Stato per due mandati (il secondo non portato a termine), dal 2006 al 2015.era da tempo ricoverato in una clinica romana, e un anno e mezzo fa era stato operato all’addome. Negli ultimi giorni le sue condizionino destato preoccupazione crescente nei medici, con il peggioramento di un quadro clinico che si presentava già complesso. Il decesso è avvenuto alle 19.45 nella clinica Salvator Mundi al Gianicolo a Roma. Chi era...