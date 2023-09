È morto Giorgio Napolitano | il comunista europeista

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Èa 98 anni. Il presidente emerito della Repubblica,, ha lasciato un segno rilevante nella storia politica, non soltanto durante il periodo in cui ha ricoperto la massima carica istituzionale.è stato une la sua parabola politica più rilevante si è svolta proprio nella fase di declino e poi di scioglimento dell’Unione Sovietica. Questo rende particolarmente interessante esaminare l’evoluzione del suo rapporto con il Comunismo in generale, col Pci in particolare. La sua adesione giovanile fu priva di qualsiasi remora: nella Napoli del dopoguerra i problemi sociali e la resistenza nei confronti delle vigenze monarchiche (in una città che aveva dato l’ottanta per cento di voti alla monarchia) prevalgono ...