È morto Giorgio Napolitano | aveva 98 anni

(Di venerdì 22 settembre 2023)si è spento oggi all'età di 98. Da tempo l'ex Capo dello Stato era malato e nelle ultime settimane il quadro clinico particolarmente complesso.compiuto gliil 29 giugno scorso. La sua vita è stata quasi interamente dedicata alla politica: Presidente della Repubblica per due mandati consecutivi, la sua carriera politica comincia come deputato nel 1953; poi ministro, senatore, anche parlamentare europeo, sempre con il Partito Comunista Italiano. È stato anche direttore de L'Unità.

"Coniglio bianco in campo bianco". Lo stemma araldico crudele a Giorgio Napolitano lo cuce addosso negli anni Ottanta Giuliano Ferrara

Un amore lungo 64 anni, quello tra Giorgio Napolitano e la moglie Clio. Nato sui banchi dell'università Federico II di Napoli, dove la futura first lady studiava legge come lui.