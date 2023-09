“È gravissimo | provvedimenti” GF 2023 | choc contro Beatrice Luzzi | la scoperta nella notte

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tuttial Grande Fratello. La famosa attrice è senza dubbio uno dei volti più odiati di questa edizione del reality show. In tanti infatti, in queste ultime ore e giorni, hanno avuto qualcosa di ridire alla coinquilina. In particolare Letizia, Rosy Chin, Massimiliano e Anita si sono visti dopo la diretta in giardino a parlar male per ore proprio di. Tutti l’hanno accusata di essere poco empatica e sempre pronta ad attaccare, Massimiliano in particolare ha detto: “Stasera si è dimostrata per quella che è”. >> “Devo confessarvi una cosa su mio padre”. GF, Samira Lui: lacrime in diretta “Tu fregatene Rosy che sei la più amata, se uno pensa al GF di quest’anno pensa a te”, conclude ...