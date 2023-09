Due tabacchini nel mirino dei ladri | indagini in corso dei carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn furto e un tentato furto in due rivendite di tabacchi sono stati denunciati la notte scorsa. A Bucciano, verso le 4, ignoti hanno rubato sigarette e gratta vinci per un valore commerciale ind quantificazione in un esercizio di via Roma. Sul posto idi Airola per effettuare rilievi e avviare le. Un altro furto, invece, non è andato a segno a San Giovanni di Ceppaloni. Ignoti, almeno quattro persone, dopo aver danneggiato il vetro della porta d’ingresso, non hanno portato a segno il colpo, probabilmente perché hanno preferito non rischiare e si sono dati alla fuga. Dal sistema di videosorveglianza si è potuto notare che quattro persone incappucciate si dileguavano con una Ford Focus dalle prossimità dell’esercizio commerciale. Sul posto iper ...