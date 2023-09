Droga | coltivazione e detenzione | due denunce

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio ad ampio raggio finalizzato a contrastare più efficacemente i reati predatori e quelli in materia di stupefacenti, ma anche a garantire un maggior rispetto delle norme che regolamentano la circolazione stradale. All’esito del servizio – che ha interessato i comuni di Montemiletto, Venticano, Pietradefusi e Bonito, nonché la stessa Mirabella Eclano – due persone sono state deferite in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica pere perdi sostanze stupefacenti. All’interno del giardino di casa di un 45enne di Montemiletto, in particolare, è stata trovata una piccola piantagione di canapa indiana, con cinque piante – alte oltre un metro – sapientemente ...

Le apparecchiature impiegate per ladelle piante erano molto sofisticate e di notevole ...il costante impegno dell'Arma di Viterbo nella lotta alla piaga sociale del traffico diBilancio positivo anche per i risultati ottenuti soprattutto nel contrasto alladie all'attività di vicinanza alla popolazione".

Droga, scoperta coltivazione di canapa indiana: sequestrata eroina e marijuana VicenzaToday

Una serra stupefacente di marijuana: scoperta la fabbrica della droga VIDEO Affaritaliani.it

Spaccio di droga, giro di vite dei carabinieri ... Due persone sono state deferite in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per coltivazione e per detenzione di sostanze ...Una coltivazione di marijuana con metodo “industriale”. Un "business" illegale con 2200 piante e due chili di erba già essiccata e pronta per la vendita ...