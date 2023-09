Dove la sinergia tra Ryanair | pubblico e privato funziona

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Manutentori aeronautici, parte la nuova scuola di Bergamo. Si chiama Accademia di formazione aeronautica (Aea) e la sua nuova sede nasce intorno all'aeroporto IlCaravaggio di Bergamo Orio al Serio, precisamente in via Emilia 6 nel comune di Azzano San Paolo. La sigla Aea significa Aircraft Engineering Academy e rappresenta la prima e unica accademia per la formazione di tecnici manutentori aeronautici. Nata per volontà della società di manutenzione aeronautica Seas, di cui è presidente e amministratore delegato Alessandro Cianciaruso, Aea ha completato il trasferimento della sede precedente situata a Sommacampagna. La nuova dislocazione permette di accorpare il centro accademico con il polo di manutenzione aeronautica gestito da Seas, presente sull’aeroporto di Bergamo e dotato di 5 hangar, polo che a oggi rappresenta la più importante base manutentiva del sud Europa a supporto della ...