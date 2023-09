Doppia perturbazione | Italia nella morsa | dove si scatenano i temporali

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tempo cambia nel fine settimana con un giorno, quello di sabato 23 settembre, in cui il maltempo travolgerà tutto il Paese. Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona in apertura della puntata di Omnibus di venerdì 22 settembre presenta le previsioni per i prossimi giorni che vedono un peggioramento delle condizioni. "Ci sono due perturbazioni. Un primo impulso che sta raggiungendo le zone del Centro, e un secondo impulso già attivo sulle zone del Nord", spiega l'esperto. Gli effetti sul meteo sono evidenti: per tutta la giornata di oggi si registreranno "fenomeni intensi" in ampie zone del settentrione: zona alpina e prealpina, Toscana, Appennino settentrionale, Liguria... In queste aree sono previste "fortissime quantità di pioggia, comeo rovesci. Meno abbondanti le piogge al Centro,tuttavia saranno più rilevanti nelle zone ...