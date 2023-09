Dopo quattro anni di coma è morto Jean-Luc Krautsieder | fu picchiato e derubato in Francia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Era statoda tre sconosciuti nel giugno 2019 a Langon, in, ed era stato ricoverato inin centri specializzati senza mai fare ritorno in Italia.di calvario, il giovane originario di Latina è deceduto, il 22 settembre, all’età di 37-Lucera molto conosciuto in città, e numerosi eventi di solidarietà erano stati organizzati in questi. La notizia della sua morte è stata data da Damiano Coletta, l’ex sindaco di Latina e oggi consigliere comunale di opposizione che da primo cittadino aveva seguito il caso. “Era inper lavoro, non è più tornato”, ha scritto Coletta su Facebook. “In questi trela solidarietà ...