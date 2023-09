Divano Letto | trend di vendite in crescita in Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Brugnera (PN), 22/09/2023 – Nel contesto moderno, ilemerge come una soluzione funzionale e stilistica che guadagna terreno nelle casene. In un’epoca in cui lo spazio diventa sempre più prezioso, la ricerca di mobili funzionali e flessibili è inesponenziale. In, la tendenza del “trasformabile” guadagna terreno, rivelandosi una scelta sempre più popolare tra i consumatori, in grado di combinare estetica e utilità in un’unica soluzione. Mentre una volta erano considerati un’opzione di emergenza, oggi, i divanirappresentano un’innovazione di design che integra comfort, tecnologia e stile. Ila ribalta è il simbolo di una nuova era del living, in cui il concetto di spazio viene ripensato e ...