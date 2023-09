Disabili picchiati e minacciati | svolta nelle indagini

(Di venerdì 22 settembre 2023) Venivano, umiliati enella struttura ospedaliera, importanteda parte delle forze dell’ordine: gli ultimi aggiornamenti Momenti di terrore e da incubo quelli che hanno vissuto delle persone anziane in un centro socio-riabilitativo residenziale. Il tutto è accaduto in provincia di Bologna.venivano presi a schiaffi,ed umiliati da parte di chi avrebbe dovuto prendersi cura di loro. Ovvero da operatori sociosanitari della stessa struttura.ultime ore, però, c’è stata una importante. A quanto pare sono 12 le persone che sono finite nella lista delle persone indagate. Disabile (Pixabay Foto) Notizie.comNel frattempo ...

Per non parlare del trattamento riservato aiche venivano sistematicamentee maltrattati. Uno addirittura veniva chiamato "cane", un altro ancora è stato picchiato dagli stessi ...← San Giustino, 66enne si ustiona nel garage: ricoverato in terapia intensiva Potrebbe anche interessarti, altre quattro persone indagate: vessazioni avvenute nel centro ...

Disabili maltrattati, spuntano filmati e intercettazioni: 12 OSS sospesi | VIDEO BolognaToday

Napoli, 17enne disabile picchiata dalla madre e violentata dal ... Il Riformista

Botte e minacce che sarebbero avvenute all'interno di una struttura di riabilitazione che ospita adulti con problematiche psichiche e fisiche. L'indagine è partita da un video girato da un cittadino f ...La Procura di Brescia ha chiesto una condanna a 5 anni per una maestra di sostegno di un asilo. Secondo l’accusa, è stata lei ad aver maltrattato e procurato lesioni alla bimba con disabilità che ...