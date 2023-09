Dio perdona Riga No! Il volo del calabrone | la favola del muratore che imparò a volare

“I compagni mi prendevano in giro, mi svuotavano lo zaino nel pullman e non mi facevano sedere accanto a loro. Non gliela faccio passare liscia ai ...

... dicendo: "Padre,loro, perché non sanno quello che fanno". (Lc 23,34). "Questo significa ... Un grido rivolto al Padre costituisce la quarta frase: "mio,mio, perché mi hai abbandonato" ...Il messaggio di Gesù è chiaro:in modo incalcolabile, eccedendo ogni misura. Lui è così, agisce per amore e per gratuità.non si compra,è gratuito, è tutto gratuità. Noi non ...

Se vuoi il perdono da Dio, perdona i Fratelli! CatanzaroInforma

La reazione di Dio e quella nostra verso chi ci fa del male http://gazzettadalba.it/

Quando hai 23 anni e di giorno tiri su dei muri di mattoni o con una cazzuola in mano distribuisci l’intonaco sulla facciata di una casa diventa difficile pensare che la vita possa avere in serbo ...In onda oggi martedì 19 settembre su TV8 la terza puntata di Pechino Express 2023 - La via delle Indie che riprende dalla città Hampi ...