Difensore civico | da conferenza internazionale Ombudsman l' impegno per le sfide emergenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 (Adnkronos) - Si è svolta a Roma, ieri e oggi, ladegli(Difensori civici), dal titolo 'Il ruolo dell'nel mondo: tra realtà e possibilità'. Laha riunito Difensori Civici, rappresentanti governativi, esperti e accademici provenienti da tutto il mondo. Un'occasione unica e una partecipazione numerosa (circa 250 ospiti) per condividere esperienze, best practice e approfondire il ruolo fondamentale dei Difensori Civici nel garantire una governance aperta e responsabile. L'evento, che si è tenuto presso la Camera dei Deputati, Sala dei Gruppi parlamentari (Via Campo Marzio, 78), doveva infatti rappresentare “un momento cruciale di discussione e riflessione sui temi della difesa civica e dei diritti umani”. Così almeno nelle intenzioni della ...