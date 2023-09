Così almeno nelle intenzioni della vigilia di Marino Fardelli, presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici italiani edella Regione Lazio, che ha promosso questo ...ROMA - "Oltre 250 persone accreditate in rappresentanza di 90 paesi del mondo è sicuramente una manifestazione riuscita. Ilè un ruolo su cui la Regione punta molto perché rappresenta una figura garante dei diritti soprattutto delle fasce più deboli, come bambini e anziani". Lo ha detto il presidente del ...

Aurigemma "Portare difensore civico nelle amministrazioni pubbliche" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Difensore civico, da conferenza internazionale Ombudsman l'impegno per le sfide emergenti Adnkronos

Così almeno nelle intenzioni della vigilia di Marino Fardelli, presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici italiani e Difensore Civico della Regione Lazio, che ha promosso questo ...Questa amministrazione crede in questo ruolo e sta infatti non solo dotando il difensore civico di strumenti tecnologici per stare al passo con i tempi ma soprattutto per abbracciare una popolazione ...