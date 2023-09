Diari | dove è stata girata la serie Netflix

(Di venerdì 22 settembre 2023), laa Ischia, anche se la trama è ambientata sull’isola di Capri, la prima stagione nella frazione di Marina Piccola e la seconda in quella di Marina Grande. Si tratti di luoghi immaginari, creati appositamente per lae senza riferimenti specifici a località italiane reali, proprio per rendere l’ambientazione “universale” e consentire agli spettatori di immergersi in un contesto italiano con un’atmosfera internazionale legata alla vita scolastica. La seconda stagione di Di4ri è finalmente arrivata suda giovedì 14 settembre 2023, dopo il grande successo ottenuto dalla prima, che ha debuttato il mercoledì 18 maggio 2022. Lasegue le storie e le avventure di un gruppo di ragazzi appartenenti alla ...

Capelli biondi occhi azzurri: non c’è persona al mondo che non conosca Chiara Ferragni e il suo nome è sinonimo di garanzia anche negli ambiti più ...

eravamo Ah sì, in carrozza il biglietto, il documento, lo stampato, il testo, il libro e ... diventare una carriola e trasferire dalla terra al cielo i fogli sciolti e a pacchetti, i......De Marco frequenta il tirocinio . Quando il 21enne esce dall'ospedale, i carabinieri lo ... Nei suoi, rinvenuti dagli inquirenti, riversa tutta la sua frustrazione per non avere una donna al ...

Il giallo Ragusa. Condanna definitiva per il marito: "Ma dove sono i ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ulisse il piacere della scoperta: stasera in tv Alberto Angela racconta la storia di Anna Frank La Gazzetta dello Sport

La Roma disperata e crepuscolare raccontata da Stefano Ciavatta, dall’over tourism al Trullo non gentrificato all’ennesimo tributo al Corviale ...Il presidente della Repubblica in Sicilia con l’omogo tedesco Steinmeier: quell’accordo faceva riferimento a un mondo che non c’è più ...