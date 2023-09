(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Dopo il successo della prima edizione,“Unstoppable", ildigitale di educazione civica per la sensibilizzazione sule l'inclusione, promosso da Medtronic, al fianco di Civicamente. Quest'anno l'iniziativa si allarga e, oltre a coinvolgere docenti e studenti dellesecondarie, punta anche agli istituti primari. Il- si legge in una nota - intende sensibilizzare sui temi dell'inclusione, con particolare focus sulle cronicità e, nello specifico, sul, nell'ottica di favorire l'integrazione e il superamento degli stereotipi, sensibilizzando ad un approccio verso gli altri più aperto, orientato all'ascolto e alla condivisione. Secondo i dati della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica ...

... il PalaEvolness aspira a divenire punto di riferimento sia per gli anziani, compresi coloro che affrontano patologie croniche quali ipertensione e, sia per glidesiderosi di ...I NUMERI DELDI TIPO 1 Sono 18mila , secondo i dati della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) , i bambini e glicolpiti in Italia daldi ...

Diabete e adolescenti, torna nelle scuole il programma ‘Unstoppable’ La Gazzetta del Mezzogiorno

Al via la 2a edizione di 'Unstoppable', per sensibilizzare bambini ... Diregiovani

Dopo il successo della prima edizione, torna “Unstoppable', il programma digitale di educazione civica per la sensibilizzazione sul diabete e l’inclusione, promosso da Medtronic, al fianco di Civicame ...Berna, 22.09.2023 - Buona collaborazione tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni non governative nella prevenzione in ambito alimentare: è quanto è emerso dal rapporto in adempimen-to del postula ...