DGA GROUP ITALIA | la società guidata da Enrico De Gregorio Leader nel Noleggio a Lungo Termine | si pone l' obiettivo della Carbon Neutrality entro il 2028

Torino, 29 agosto 2023 -ITALIA , società leader nel settore del noleggio a lungo termine , continua la sua crescita costante e l'offerta di soluzioni di mobilità innovative, diventando il partner ideale per grandi, ...ITALIA - Leader nel Noleggio a Lungo Termine, si impegna verso la sostenibilità e lo sviluppo del potenziale dei giovani.ITALIA , società leader nel settore del noleggio a lungo ...

DGA GROUP ITALIA: la società guidata da Enrico De Gregorio ... Adnkronos

DGA GROUP ITALIA - Leader nel Noleggio a Lungo Termine, si ... Adnkronos

After Holland's latest film, refugee drama 'Green Border,' was compared by the Polish justice minister to "Nazi propaganda," the director has received a groundswell of support.By Alex Ritman U.K. Correspondent In a statement issued on Thursday, the DGA said it wanted to echo the support shown ... adding that it stood “squarely behind Agnieszka.” The group, which represents ...