Detenuto evade dall’ospedale | agente casertano cerca di fermalo | grave dopo una caduta

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa 28 anni ed è originario di Carinaro, in provincia di Caserta, l’rimasto feritondo di trattenere unpalestinese di 32 anni che è evaso ieri all’albaSan Paolo di Milano dove era stato portato d’urgenza. Ilsi trovava in carcereessere stato arrestato dalla Squadra Mobile per aver rapinato una persona del Rolex nell’agosto scorso a Milano. L’, Carmine De Rosa, ha avuto un forte trauma cranico e lesioni alle vertebre cervicali. A quanto si è appreso, l’ndo di fermarlo è precipitato per alcuni metri in un cortile da una finestra da cui è fuggito illa, Carmine non sarebbe ...