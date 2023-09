Lautaro Martinez ha firmato il pareggio stasera in Real Sociedad-Inter, l’esordio stagionale in Champions League finito 1-1 a San Sebastian. Nel ...

L'edizione odierna di Tuttosport parla ancora del nuovo Stadio del Milan : possibile derby con l'Inter per gli Euro pei del 2032

Marchetti ha parlato dell’Inter e di come tra Milan e Real Sociedad la squadra abbia notevolmente cambiato il suo rendimento altro SPORT ? Su Tmw, ...

Esordio difficile per l' Inter in Champions League contro la Real Sociedad . In Spagna finisce 1 - 1 dopo l'errore nel primo tempo di Bastoni e il ...

La gioia per il derby vinto scalda ancora i tifosi dell' Inter . Un tifoso è stato ripreso mentre camminava in nbsp;piazza Duomo a Milano

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Capello sulla corsa Scudetto: per Fabio Milan indietro a Inter e Juve

Diletta Leotta, schiena nuda e look mozzafiato al- Milan Diletta Leotta is back . Dopo la gioia della maternità ad agosto (il 16, giorno del compleanno è nata la piccola Aria frutto dell'amore con Loris Karius ), la showgirl più amata ...2 Ilstravinto dall'sul Milan è ormai storia passata ma, nonostante gli impegni europei delle due squadre meneghine, in città resta tema di commenti e sfottò. Ad alimentarli, spuntano nuove ...

Inter, tifoso modifica la maglia col risultato del derby La Gazzetta dello Sport

Derby Inter-Milan, gesto antisportivo del vice di Simone Inzaghi | Video Pianeta Milan

La quinta giornata di Serie A potrà riservare molte sorprese sia come formazioni ufficiali sia come risultati poiché precede il turno infrasettimanale ...Dopo quattro turni ci sono solo tre imbattute (Inter, Juve e Lecce), con le prime due che sembrano ... Molto meno il pari interno del Milan che non ha assorbito la cinquina che l'ha tramortito nel ...