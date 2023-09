Dedicato a noi è uno dei migliori album di Ligabue

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ha il piglio e l'approccio di unveroa noi, una sequenza di canzoni che messe insieme fanno un disco. Unpotente, uno deidi, sospeso tra presente e memoria nel tentativo (riuscito) di ridare un senso al "noi"in un tempo popolato da troppi "io". Così come sei richiama l'era di Salviamoci la pelle, anzi riprende proprio, sostenuta da un beat incalzante, il concept di quel pezzo tratto da Lambrusco coltelli, rose e popcorn. Solo trent'anni dopo, tre decenni in cui i protagonisti hanno vissuto, sono cambiati, ma non hanno preso il gusto di vivere e di amarsi. Con i segni del tempo, sempre in sella alla vecchia Guzzi. Meno uptempo, ma altrettanto efficace La parola "amore" un viaggio nella memoria e nei ricordi che si manifesta nel momento di un reincontro ...