De Palma Fiom Cgil | “Il governo tratti o sceglie la via dello scontro Non si risolvono i problemi con le mancette | basta propaganda”

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Nel corso di questi anni il lavoro ha subito diverse sconfitte. Sono diminuiti i salari, le persone con l’inflazione perdono il potere d’acquisto, le persone muoiono sulle vie del lavoro. Quando questo succede si perde la dignità. Noi cominciamo una campagna per costruire ‘sentieri di dignità’ tra le persone che per vivere devono lavorare”. Queste le parole del segretario generale della, Michele De, all’assemblea del sindacato in piazza del Popolo a Roma, dal titolo “I sentieri della dignità”. Deha attaccato l’esecutivo Meloni, chiedendo “di rimettere al centro l’industria”: “Avevano detto che si sarebbero occupati di un piano industriale per la siderurgia, di un piano per l’automotive, di un piano per l’elettrodomestico: ad oggi non c’è nulla. Il punto è rimettere al centro il lavoro ...