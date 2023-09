De Ketelaere “sblocca” ancora l’Atalanta | col suo zampino la Dea vince sempre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023) Bergamo. Cinque partite non sono certo un campione sufficiente per una valutazione statistica credibile, ma di certo danno delle indicazioni. Esempio pratico: da inizio stagione, quando Charles Deha contribuito are le partite del, la Dea havinto. Fattuale. Il colpo di testa che ha indirizzato il debutto nel girone di Europa League contro il Rakow, raccogliendo nel migliore dei modi l’invito di Zappacosta, ha seguito il copione dell’ultimo match casalingo contro il Monza, quando proprio l’assist glaciale del belga – nel traffico dell’area dopo un corner – aveva offerto a Ederson l’1-0, e della prima assoluta contro il Sassuolo, quando un’altra incornata aveva permesso di espugnare Reggio Emilia. Un talismano, se volessimo credere alla cabala. Ma più importante, un giocatore ...