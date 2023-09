(Di venerdì 22 settembre 2023) Gentile Procuratore, sono un tifoso milanista amareggiato non solo per i risultati scadenti di inizio campionato (ancora mi devo riprendere pe...

Lesione di primo grado per Scamacca che dovrà riposare per almeno due settimane In Europa abbiamo visto i nerazzurri con un attacco formato da De, Muriel e Lookman. Doppia soluzione quindi ...E' rinato De, forse non aveva sbagliato Maldini quando aveva puntato tutto su di lui. Gasperini paragona Dea Ilicic. Se inizialmente Gasperini preferiva andarci cauto nell'...

L'Atalanta ci mette la testa: De Ketelaere e Ederson piegano il Rakow 2-0 La Gazzetta dello Sport

L'Atalanta si gode De Ketelaere, Rakow battuto 2-0 Sky Sport

COME ILICIC- Ora l’Atalanta è prima nel girone, proprio come il Liverpool di Salah. I nerazzurri hanno De Ketelaere, e De Ketelaere ha l’Atalanta, che lo tiene stretto. Soprattutto ora che Touré e ...Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai canali ufficiali degli orobici dopo la vittoria all'esordio in Europa League contro il Rakow per 2-0, gara risolta dai centri di De ...