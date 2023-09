De Canio mette in guardia il Napoli | “A Bologna sarà complicato”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Luigi De, ex allenatore del, si è soffermato sul prossimo match cole sulle differenze tra Spalletti e Garcia. Il, dopo la vittoria conquistata in Champions League con il Braga, deve neccessariamente riscattarsi dalle performance contro il Genoa e la Lazio. Non c’è occasione migliore se non con il prossimo match della quinta giornata di Serie A contro ildi Thiago Motta al Dall’Ara. A soffermarsi sulla sfida è stato anche l’ex allenatore del, Luigi De, intervenuto a TMW Radio: “Attenzione al, è una bella squadra. Motta fa giocare bene i suoi e ha personalità e idee. Ilmi ha sempre fatto una bella impressione ecomplicata. Cosa non va nel ...

L'anno dopo a guidare il Napoli c'è Gigi De. L'attaccante trova più spazio; 14 presenze in ... Antonio in quella stagionea referto 8 reti in 27 presenze complessive. Ottimo score ma Floro ...Durante una rissa a centrocampo innescata da Vieira, Dile mani in faccia a Martin Kewon. Paul Alcock, l'arbitro, decide di espellerlo; l'attaccante, in tutta risposta, lo spinge a terra. ...

Di Canio: «Sarri In attacco deve mettere lui! E Immobile...» Lazio News 24

Di Canio: “Lukaku attaccante anni ’80, gioca solo spalle alla porta. Thuram fa la differenza” Giallorossi.net

Paolo Di Canio ha rilasciato un’intervista in cui menziona l’Inter e le potenzialità in campionato e Champions Sulle colonne de Il Messaggero, l’ex calciatore Paolo Di Canio menziona il percorso in ca ...Paolo Di Canio affossa Weston McKennie, non dimenticando la solita frecciata verso Lukaku: ecco cosa ha detto Paolo Di Canio, a Il Messaggero, ha così parlato di Lukaku e Loftus-Cheek, mettendo in mez ...