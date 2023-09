Dayane Mello non è più amica di Giulia Salemi | Persone invidiose della mia luce | sono disgustata

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’amicizia trasembra incrinarsi, evidenziato da unfollow su Instagram.interviene su Instagram, accusando invidie e falsità. Questo non è nuovo per, che ha già concluso amicizie in passatonon è piùdi? Sembra che l’amicizia traabbia raggiunto una svolta significativa, almeno stando alle recenti attività sui social media. Infatti, la mobrasiliana ha deciso di smettere di seguire l’exsu Instagram, sollevando dubbi sullo stato attualeloro relazione. Pochi ...

Dayane Mello smette di seguire Giulia Salemi e si sfoga sui social con un VIDEO che potrete trovare in apertura del nostro articolo: amicizia finita ...

Molti utenti si sono accorti che Dayane Mello e Giulia Salemi non si seguono più su Instagram L'articolo Dayane Mello e Giulia Salemi non si seguono ...

Dayane Mello nel suo lungo sfogo su Instagram se l’è presa con persone che avrebbe unfollowato da Instagram, perché si sarebbe accorta che non ...

Dayane Mello si è sfogata con un lungo post contro Giulia Salemi . Ecco per quale motivo la modella ha smesso di seguirla sui social Dayane Mello e ...

L'ultimo, in ordine di tempo, ha come protagonistee Giulia Salemi , entrambe concorrenti di quell'edizione, che sono uscite dal reality più unite che mai. Ora, però, pare che la loro ...La modella brasiliana, tra le ex protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip , ha condiviso un video su Instagram che è sembrato uno duro sfogo nei confronti di Giulia Salemi alla quale ha ...

Dayane Mello si scaglia contro Giulia Salemi: "Schifata dal suo comportamento" Libero Magazine

Gf Vip, Sonia svela perché ha chiuso con Dayane. E su Alessandro... Isa e Chia

Gf Vip, Sonia Lorenzini svela per quale motivo ha chiuso i rapporti con Dayane Mello. E sul presunto flirt con Alessandro Zarino… Poche ore fa Sonia Lorenzini, ex… Leggi ...Cosa è successo fra Dayane Mello e Giulia Salemi Le due ragazze non sarebbero più amiche, ma per quale motivo