Davide Fontana uccise e fece a pezzi Carol Maltesi | ammesso alla “giustizia riparativa”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 settembre 2023)è stata barbaramente uccisa, fatta a, conservata in freezer e successivamente gettata in un burrone. Ad ucciderla, l’ex compagno, è stato condannato il 12 giugno scorso in primo grado a 30 anni di carcere per l’efferato omicidio. Bisogno di riparare Venerdì scorso in aula l’uomo ha dichiarato di “provare un gran bisogno di ripararemia condotta“. DavantiCorte d’Assise di Busto Arsizio ha chiesto di: «permettermi di fare qualsiasi cosa, di seguire programmi e percorsi, qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti die anche verso altre associazioni». I giudici hanno quindi hanno dato il via libera al progressivo reinserimento nella società perammettendo il 44enne ...