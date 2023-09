David Goyer si sfoga | Warner e DC dovevano realizzare L' uomo d' acciaio 2 prima di Batman v Superman

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lo sceneggiatore è tornato sull'ormai defunto DCEU die DC affermando che l'idea di accelerare l'universo condiviso per inseguire Marvel si è rivelata fallimentare. In un'intervista concessa al podcast Happy Sad Confused, lo sceneggiatoreS.si è detto d'accordo con il conduttore sul fatto che laBros. avrebbe dovuto sviluppare un sequel standalone de L'd'con Henry Cavill invece di tentare di creare un universo cinematografico con: Dawn of Justice. Lo studio lo ha fatto per competere con la Marvel. "I dirigenti dellaBros. ci dicevano: 'Abbiamo bisogno del nostro MCU! Abbiamo bisogno del nostro MCU!' E io pensavo: 'Non affrettiamo le cose'", ha raccontato ...